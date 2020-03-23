الأتربي للعربية: بنكان حكوميان يضخان 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكي الأهلي ومصر المملوكين للدولة قاما بدءا من يوم الخميس الماضي بضخ 3 مليارات جنيه في البورصة المصرية.

وأشار في تصريحات لقناة العربية إلى أنه لا يوجد حتى الآن فترة زمنية محددة لضخ المليارات الثلاثة.

وأكد أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية مغرية، متوقعا أن تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.

وقال الأتربي إن مصرفه جمع نحو مليارا و700 مليون جنيه من طرح شهادات استثمار بعائد يبلغ 15% وذلك في أول يوم لطرحها أمس الأحد، مؤكدا أنه تم شراء تلك الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية.

وأوضح أن السبب في طرح تلك الشهادات بعائد مرتفع رغم تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3%، يعود إلى المسؤولية الوطنية للبنك لحماية صغار المودعين ومساعدتهم في تحمل الأعباء الحالية.

وأشار إلى أن تلك الشهادات ستؤثر سلبا على الأرباح، إلا أن البنك يستطيع تحمل هذا الأمر.