تونس ستتلقى 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية التونسي أن صندوق النقد الدولي سيدفع 400 مليون دولار لتونس، بحسب وكالة "رويترز".

وفعلت تونس آليات العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 شهر ابريل المقبل للوقاية من كورونا.

كما أعلنت الحكومة التونسية، اتخاذ إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار)، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في خطاب توجه به إلى التونسيين، إن "الدولة ستضمن استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة".

كما ستتكفل الدولة "بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة".