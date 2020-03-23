رويترز: مصر تخفض فوائد الودائع الدولارية

قال ستة مصرفيين لرويترز اليوم الاثنين، إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5% فوق ليبور.

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية طالبا عدم نشر اسمه "الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة".

خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة (3%) عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري أمس الأحد، شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 15% لأجل عام واحد.

وقال مصرفي بالبنك الأهلي، أكبر بنوك مصر، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية اليوم على شهادات الادخار بالدولار إلى 1.25% من 3% لشهادات العائد مدفوع مقدما لثلاثة أعوام، وإلى 1.35% من 3.75% لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5% من 3.75% لشهادة ذهبية جديدة مدتها 3 أعوام.