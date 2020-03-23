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ساما توفر 6 مليارات ريال لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - العربية.نت
ساما توفر 6 مليارات ريال لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنه سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "كفالة".

وأوضحت ساما في تغريدة على تويتر أن هذا الأمر يهدف إلى تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل.

وأوضحت أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من برنامج ضمان من رسوم الإصدار والتجديد والتمديد وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة في برنامج كفالة.

وأوضحت أن فترة الإعفاء تبدأ من 14 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.

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