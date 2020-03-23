مجموعة سوفت بنك تعتزم بيع أصول بـ41 مليار دولار

أعلنت مجموعة سوفت بنك أنها ستبيع ما يصل إلى 41 مليار دولار من الأصول لتمويل إعادة شراء أسهمها، وخفض الديون وزيادة احتياطياتها النقدية.

وستخصص المجموعة 18 مليار دولار من هذا المبلغ لإعادة شراء أسهمها.

على صعيد متصل، تعاني شركة جيتراوند بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي شركة ناشئة تسمح للأشخاص بتأجير سياراتهم الخاصة عبر الإنترنت لساعات أو أيام، وهي إحدى شركات صندوق رؤية التابع لسوفت بنك.

وتبحث الشركة عن جهة تشتريها أو تستثمر بها بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ وسط تراجع الطلب على خدماتها وشح السيولة المتوفرة لديها.