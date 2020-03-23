مصرف الإنماء للعربية: وضعنا عدة سيناريوهات حتى الإغلاق التام

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، في مقابلة مع "العربية"، أنه تم تفعيل لجنة الطوارئ في المصرف وخطط الطوارئ منذ عدة أسابيع، لافتا إلى أنه تم تفعيل عدة سيناريوهات حتى الإغلاق ضمن إجراءات مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأكد الفارس أن 98% من الخدمات المصرفية، تتم عبر القنوات الإلكترونية بما فيها التحويلات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن مصرف الإنماء يملك شبكة واسعة، أكثر من 1500 صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وكشف أنه تم إقفال 72 فرعا للمصرف مخصصة للنساء بشكل كامل، في حين تم تخفيض الفروع المخصصة للرجال إلى 51 فرعا منتشرة في المملكة.

إلى جانب تزويد كل مراكز العمل التابعة للمصرف بالكمامات والمعقمات وكل ما يتعلق بالإرشادات الصحية.

موضوع يهمك أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، في مقابلة مع "العربية"، أن القطاعات الأكثر... بنوك السعودية للعربية: هكذا يتوزع برنامج دعم ساما بـ50 مليار ريال بنوك وتمويل

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أطلقت حزمة بقيمة 50 مليار ريال لدعم الاقتصاد تتألف من 3 برنامج رئيسية، منها حزمة قيمتها 30 مليار ريال للبنوك وشركات التمويل، مقابل السماح للشركات بتأجيل دفع مستحقات القروض لمدة ستة أشهر.

البرنامج الثاني قيمته 13 عشر مليار ريال، في صورة قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أمّا البرنامج الثالث قيمته 6 مليارات ريال، مقابل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف ضمانات تمويل القروض.

تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال

وكانت السعودية قد أعلنت عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا، في وقت عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة كورونا.

وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".

6 مليارات لتمكين المنشآت

بدورها، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، أنه سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "كفالة".

وأوضحت ساما في تغريدة على تويتر أن هذا الأمر يهدف إلى تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل.

وأوضحت أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من برنامج ضمان من رسوم الإصدار والتجديد والتمديد وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة في برنامج كفالة.

وأوضحت أن فترة الإعفاء تبدأ من 14 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.