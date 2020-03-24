المركزي البحريني: لا فوائد أو أرباحاً أو رسوماً على الأقساط المؤجلة

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، أنه إلحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020، فإنه يجب أن تكون الأقساط الستة المؤجلة من قبل بنوك التجزئة وشركات التمويل والتمويل الأصغر بدون رسوم على التأجيل وبدون فوائد أو أرباح إضافية ولا زيادة في سعر الربح/الفائدة.

ولكن يجب على العميل، حسب ما يتم في السابق، دفع رسوم شركة التأمين (إن وجدت) فيما يتعلق بتمديد فترة بوليصة التأمين على الحياة.

ويشمل التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات الائتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة الائتمان اعتبارًا من 19 مارس 2020، وفق ما ورد في وكالة أنباء البحرين.

موضوع يهمك حث مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس... المركزي البحريني يطالب المصارف بتخفيف شروط الدين بسبب كورونا بنوك وتمويل

وكان مصرف البحرين المركزي قد حث البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في التعميم، إنه يحث المؤسسات المالية أيضا على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.

تأتي هذه الإجراءات في ضوء توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وذلك بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين والذي تم على إثرها الإعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني.