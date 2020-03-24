المركزي المصري يدعم 5 مجالات جديدة بقطاع السياحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق دعمه لشركات السياحة، لتضم 5 مجالات جديدة، وذلك ضمن مبادرة أطلقها في 8 يناير الماضي لدعم القطاع بـ 50 مليار جنيه.

وقال في قرار صادر بتاريخ أمس الاثنين اطلعت "العربية.نت" عليه، إن المبادرة ستسمح بتمويل كل من فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.

وأكد أن المبادرة بعد تعديلها تسمح بمنح تسهيلات ائتمانية لتلك القطاعات، تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لتلك الأنشطة.