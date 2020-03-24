المركزي المصري يطالب البنوك بخفض فائدة الودائع الدولارية 1%

نقلت رويترز عن مصرفيين أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى بدلا من 1.5% فوق ليبور.

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية إن "الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة".

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت البنوك المصرية عن إجراءات عدة، حيث قرر البنك التجاري الدولي تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لعملائه الحاليين لمدة 6 أشهر بدون أي غرامات تأخير مع استمرار احتساب الفوائد.

وأوضح البنك التجاري الدولي في رسالة موجهة لعملاء، أنه تم إعفاء حاملي بطاقات CIB بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، كما تم زيادة حدود السحب النقدي المحلي لمدة 6 أشهر.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات التي أعلنها البنك المركزى المصري لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا ومنها خفض اسعار الفائدة 300 نقطة أساس، إضافة إلى قرارات خاصة بتأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.