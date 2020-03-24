اليوم.. بنك إنجلترا سيشتري 3 مليارات إسترليني من السندات

قد تدفع تداعيات فيروس كورونا إلى تسريع وتيرة شراء السندات ضمن برنامج بنك إنجلترا البالغة 200 مليار جنيه إسترليني أي 231 مليار دولار.

فمع أسعار فائدة قريبة من الصفر، تسريع وتيرة المشتريات هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لتعزيز تأثير حزمة التحفيز الحالية من دون اتباع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى شراء غير محدود.

تبدأ الخطة الجديدة لبنك إنجلترا، وهي جزء من حزمة إجراءاته لمكافحة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء بـ 3 مليارات جنيه إسترليني من المشتريات مقسمة على 3 استحقاقات.

ومن المقرر أن يتكرر ذلك يومي الأربعاء والخميس.