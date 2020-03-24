بنوك أبوظبي قدمت 6.5 مليار تسهيلات تمويلية خلال شهر

ارتفع إجمالي أصول بنوك دبي خلال شهر فبراير/شباط الماضي 0.7% ليصل إلى 1472.4 مليار درهم، مقابل 1461.5 مليار درهم مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة الخليج.

وفي ذات الوقت ارتفع إجمالي أصول بنوك أبوظبي خلال الفترة 0.1% إلى 1364.5 مليار درهم، وشهدت بنوك الإمارات الشمالية نمواً في إجمالي الأصول خلال الفترة بنسبة 0.9% إلى 258.4 مليار درهم.

ووفقاً لما كشفت عنه بيانات البنك المركزي، فقد قدمت بنوك أبوظبي خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تسهيلات تمويلية بقيمة 6.5 مليار درهم (بنمو نسبة 0.9%) ليصل إجمالي تسهيلاتها الائتمانية إلى 714.8 مليار درهم منها 625.5 مليار درهم تسهيلات تمويلية محلية «للمقيمين» و89.3 مليار درهم لغير المقيمين.

كما قدمت بنوك دبي تسهيلات ائتمانية خلال الفترة بقيمة 0.500 مليار درهم (بنمو نسبته 0.1%) ليصل إجمالي محفظتها التمويلية إلى 869 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

وفيما يخص بنوك الإمارات الشمالية فقد قدمت خلال شهر فبراير تسهيلات تمويلية بقيمة 600 مليون درهم (بنسبة نمو 1%) ليصل إجمالي محفظتها التمويلية إلى 161.7 مليار درهم خلال نهاية فبراير الماضي.

وزادت بنوك أبوظبي من حجم محفظتها الاستثمارية خلال فبراير الماضي 1.3% (بمقدار زيادة 2.9 مليار درهم) ليصل إجمالي محفظتها الاستثمارية إلى 223.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

وانخفض حجم استثمارات بنوك دبي بنسبة 3.2% (بانخفاض مقداره 5.3 مليار درهم) إلى 158.9 مليار درهم، كما تراجع حجم استثمارات بنوك الإمارات الشمالية بنسبة 0.7% (بانخفاض مقداره 200 مليون درهم) إلى 27.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات المصرفية أن بنوك أبوظبي خفضت من استثماراتها في الأسهم خلال فبراير بمقدار 100 مليون درهم ليصل إجمالي محفظتها الاستثمارية بالأسهم إلى 4 مليارات درهم، في حين خفضت بنوك دبي استثماراتها بالأسهم بمقدار 100 مليون درهم ليصل إجمالي محفظتها في الأسهم إلى 3.4 مليار درهم.

واستقرت محفظة الاستثمار بالأسهم لدى بنوك الإمارات الشمالية مع نهاية فبراير عند 3.1 مليار درهم، وهو نفس المستوى في نهاية يناير الماضي.