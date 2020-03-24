عز العرب للعربية: متانة الاقتصاد المصري أهم من أرباح البنوك

قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي مصر، إن تراجع سعر الفائدة في مصر يرجع بصورة رئيسية إلى انخفاض معدلات التضخم في البلاد.

وأوضح أن مصر لا تختلف عن باقي دول العالم التي تستخدم أسعار الفائدة حاليا كوسيلة لمساعدة الاقتصاد وهو الأمر الذي يدعم المقترضين.

وأضاف أن تراجع الفائدة سيكون له تأثير على معدل العائد لدى البنوك خلال "فترة مرحلية"، لكنه أكد أن الأهم لدى مصرفه والقطاع البنكي في مصر صلابة الاقتصاد في مصر والحفاظ على الوظائف.

وتابع: "ما يهمنا في المقام الأول ليس الأرباح، لكن سلامة أصحاب المصالح مثل الموظفين والمتعاملين".

وأشار إلى أن مصرفه استعد لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بفيروس كورنا، موضحا أن البنك اتبع أيضا استراتيجية تقليص عدد الموظفين المتواجدين في فروعه.

وأوضح أن هذا القرار شمله أيضا كرئيس للبنك الذي يتناوب على عمله مع أحد زملائه كل أسبوع.

وأوضح أن مصرفه استجاب للقرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري المتعلقة بتأجيل تحصيل قروض أقساط الشركات والأفراد، مشيرا إلى أن تعليمات الرقيب واجبة النفاذ، إذ إنها لا تخير البنوك بالتعامل مع كل حالة كما تقوم بعض البنوك المركزية في دول أخرى.