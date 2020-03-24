سامبا للعربية: نتواصل مع المشمولين بدعم مواجهة كورونا

قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، في مقابلة مع "العربية" إن 40% من موظفي المجموعة المصرفية في السعودية يعملون من مكاتبهم في ظروف مناسبة، في ظل عدم وجود تكدس للعملاء.

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وشرحت أن الـ 40% من موظفي سامبا يعملون من المباني الإقليمية والفروع بعدد 31 فرعاً لاستقبال العملاء للعمليات التي لا تتم إلكترونيا، في سياق إجراءات العمل عن بعد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت أنه "لم نلاحظ أي تكدس للعملاء، بل كان ملاحظاً وجود زيادة عالية في إتمام العمليات عن طريق القنوات الإلكترونية والموبايل لأكثر من 92% من الخدمات".

كما لاحظت المجموعة انخفاضاً في الإقبال على الصراف الآلي وتداول النقد، في سياق التماشي مع الإجراءات الشاملة للتقليل من التجمعات.

وذكرت أن معظم موظفي المجموعة يعملون عن بعد اتساقاً مع الضوابط التي أصدرتها الدولة السعودية، في هذا الصدد لحماية سلامة المجتمع.

دعم الدولة

وكشفت نشار عن قيام موظفي مجموعة سامبا المالية، وعبر الخدمات الإلكترونية، بالتواصل عن بعد مع عملاء المجموعة المشمولين بشروط برامج الدعم المقدمة من الدولة لتقديم الخدمات لهم، دون تحمل أي تكلفة إضافية.

وأكدت أن خيار عدم رغبة الجهة المستفيدة من الاستفادة من هذا الدعم متاح أيضاً.

وأشارت إلى الظروف المتشابكة غير المسبوقة التي تخيم على الاقتصاد العالمي، من تفشي كورونا، وخفض الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد، كلها تجعل من الصعب التنبؤ المستقبلي لأداء الاقتصاد.

وقالت إنه في ظل العديد من المبادرات الحكومية والإجراءات النقدية في السعودية والعالم، في الوقت الحالي، فإنه "من المبكر التنبؤ بنتيجة هذه المبادرات لتخفيف الأزمة أو الحد من ردة فعل المستثمرين".

رسالة للمقترضين

وذكرت أن "المرحلة المقبلة ستكشف المزيد عن أزمة انتشار فيروس كورونا، التي وصلت إلى السعودية مع نهاية فبراير وبداية مارس 2020 ويبقى من المبكر التنبؤ في تأثيرها على مستوى القروض غير العاملة، وربما تتضح الصورة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ووجهت نشار نصيحة إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر، بأن عليهم "في المرتبة الأولى المحافظة على سلامة موظفيهم والتواصل مع عملائهم وبنوكهم لبحث خيارات التمويل أو إعادة الهيكلة".

كما دعت نشار رواد الأعمال إلى "التواصل مع بنوكهم لبحث الاستفادة من العديد من مبادرات التحفيز، والاستفادة من خيارات العمل عن بعد والتحدث إلى عملائهم"، مؤكدة أهمية "تضافر جهود جميع الجهات لتجاوز الأزمة".