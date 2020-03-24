سوفت بنك يخطط لبيع أسهم في علي بابا بـ14 مليار دولار

أعلن "سوفت بنك" أنه يخطط لبيع أسهم بقيمة 14 مليار دولار في عملاق التجزئة الصيني علي بابا.

وأضاف البنك أن ذلك جزء من خططه لتوفير سيولة بقيمة 41 مليار دولار لتعزيز أعماله.

هذا وارتفع سهم البنك بـ21% في تداولات الأسواق الآسيوية اليوم، بعد تراجعات حادة تكبدها السهم الأسبوع الماضي.

وكانت مجموعة سوفت بنك، قد أعلنت أنها ستبيع ما يصل إلى 41 مليار دولار من الأصول لتمويل إعادة شراء أسهمها، وخفض الديون وزيادة احتياطياتها النقدية.

موضوع يهمك أعلنت مجموعة سوفت بنك أنها ستبيع ما يصل إلى 41 مليار دولار من الأصول لتمويل إعادة شراء أسهمها، وخفض الديون وزيادة... مجموعة سوفت بنك تعتزم بيع أصول بـ41 مليار دولار بنوك وتمويل

وستخصص المجموعة 18 مليار دولار من هذا المبلغ لإعادة شراء أسهمها.

على صعيد متصل، تعاني شركة جيتراوند بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي شركة ناشئة تسمح للأشخاص بتأجير سياراتهم الخاصة عبر الإنترنت لساعات أو أيام، وهي إحدى شركات صندوق رؤية التابع لسوفت بنك.

وتبحث الشركة عن جهة تشتريها أو تستثمر بها بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ وسط تراجع الطلب على خدماتها وشح السيولة المتوفرة لديها.