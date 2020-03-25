الإفريقي للتصدير يعلن 3 مليارات دولار تسهيلات لمواجهة كورونا

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في بيان عن تأسيس تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار بهدف مساعدة الدول الإفريقية على تجاوز آثار وباء فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن تسهيل تخفيف التأثير التجاري للوباء سيساعد الدول على تفادي التخلف عن السداد فيما يخص التجارة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وسيقدم العون لمصدري السلع الأولية الذين يعانون بسبب تراجع الإيرادات.

وقال بنديكت أوراما رئيس البنك الذي مقره القاهرة "إفريقيا منكشفة على جبهات عديدة، بما في ذلك انخفاض كبير في إيرادات السياحة، وتحويلات المهاجرين، وأسعار السلع الأولية واضطراب سلاسل إمداد التصنيع".

وأضاف "هناك حاجة لاستجابة مالية سريعة ومؤثرة بشكل كبير لتفادي أزمة كبيرة في إفريقيا".