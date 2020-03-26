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السعودية: رفع سقف تغذية المحافظ الإلكترونية لـ20 ألف ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية لـ 20 ألف ريال
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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال شهريا.

وقالت ساما في بيان، إنها أبلغت شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة بهذا القرار تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

وأكدت على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

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