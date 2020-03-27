فيتش: البنوك الكويتية الأكثر قدرة على التعافي بدول الخليج

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بنوك الكويت الأكثر قدرة على التعافي في دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وآثار انتشار فيروس كورونا الجديد اقتصاديا.

وقالت "فيتش"، إن ‬بنوك الكويت أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الحالية لهبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا، وفقاً لوكالة "رويتزر".

وأشارت، إلى أن الانخفاض الحاد مؤخراً في أسعار النفط سيكون له آثار معاكسة على المالية العامة للكويت ومسار الديون وستزيد من الضغوط على البنوك.

وتوقعت الوكالة، أن تسبب تخفيضات أسعار الفائدة ضرراً بصافي أرباح البنوك الكويتية.

وبينت فيتش، تقديراتها بأن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية حاجات البلاد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.