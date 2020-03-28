بنوك السعودية.. 160 مليون ريال لصندوق صحي لمكافحة كورونا

نوه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بالمبادرة من البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا.

وثمن الخليفي تبرع البنوك لصندوق الوقف الصحي لمكافحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160مليون ريال.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، بدعم الجهود الصحية المبذولة لمكافحة هذه الجائحة تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

كما تأتي المبادرة إيماناً من البنوك السعودية بواجبها الوطني واستشعاراً بمسؤوليتها المجتمعية، ومؤازرة لجهود الحكومة وتقديراً لجهود الكادر الصحي في المملكة.