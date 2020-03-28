كورونا.. بنوك أوروبا لن توزع أرباحاً بـ 30 مليار يورو

أبلغ البنك المركزي الأوروبي بنوك منطقة اليورو ألا تدفع توزيعات أرباح ولا تعيد شراء أسهم حتى أكتوبر/تشرين الأول على الأقل وأن تستخدم أرباحها في تدعيم الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

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وفي ظل فرض إغلاقات عامة على أجزاء كبيرة من منطقة اليورو وتأهب الاقتصاد لانكماش غير مسبوق، أقر معظم البنوك بصعوبة دفع توزيعات للعام الحالي.

لكن بعض البنوك الكبيرة، مثل سانتاندير الإسباني وإنتيسا سان باولو وأوني كريديت الإيطاليين، مازالوا متمسكين بخطط دفع جزء من أرباح العام الماضي.

وقال المركزي الأوروبي "بغية تعزيز طاقة البنوك على امتصاص الخسائر ودعم الإقراض، ينبغي عليها ألا تدفع توزيعات للعامين المالييين 2019 و2020 حتى أول أكتوبر/تشرين الأول 2020 على الأقل".

وأضاف المركزي الأوروبي أن "على البنوك أن تحجم أيضا عن عمليات إعادة شراء الأسهم الهادفة إلى إثابة المساهمين".

تفيد تقديرات البنك المركزي الأوروبي أن الخطوة يمكن أن توفر على البنوك سيولة 30 مليار يورو.