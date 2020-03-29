أصول البنوك الإماراتية تصل إلى 3.09 تريليون درهم بنهاية فبراير

أعلن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملا القبولات المصرفية بنسبة 0.5% من 3.080.3 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 3.095 تريليون درهم عند نهاية شهر فبراير 2020.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1.736.9 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1.745.5 تريليون درهم في نهاية فبراير 2020 فيما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 1.8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وقال المصرف المركزي في البيانات المصرفية التي أصدرها أمس السبت، إن عرض النقد ن3 ارتفع بنسبة 0.2% من 1.689.7 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1.693.7 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2020. وعزى هذا الصعود إلى زيادة في الودائع الحكومية بمقدار 4.5 مليار درهم على الرغم من انخفاض عرض النقد “ن1” و"ن2".