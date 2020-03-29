الأهلي المصري للعربية: هؤلاء يستفيدوا من مبادرة تأجيل سداد القروض

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن قرار البنك المركزي المصري المتعلق بوضع حد مؤقت للسحب والإيداع من قبل البنوك وأجهزة الصراف الآلي، جاء لحماية الموظفين والعملاء خاصة كبار السن.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، إن هذا الإجراء يأتي قبيل صرف المعاشات والرواتب الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم بصورة كبيرة في عدم الازدحام على البنوك وماكينات الصرف الآلي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يساهم أيضا في تقليص التعامل بالنقد، وهو الأمر الذي يشجعه المصرف المركزي.

وأكد على عدم وجود قيود على التحويلات، كما جرى إلغاء أي عمولات على التحويلات الإلكترونية.

وعلى صعيد تأجيل تحصيل أقساط القروض، قال أبو الفتوح إن كل عملائه سيستفيدون من هذه المبادرة. وأوضح أن 10% من العملاء فقط تقدموا للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط القروض، متوقعا أن تتجه أغلب الشركات للاستفادة من تلك المبادرة.