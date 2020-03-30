المركزي الكويتي: مستعدون لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان الاستقرار

قال بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين إنه لن يتردد في اتخاذ كل ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.





ونُقل عن محافظ البنك محمد الهاشل قوله على تويتر إن البنك المركزي قدم حزمة إجراءات لدعم النمو وتخفيف التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وقال إن القطاع المصرفي اليوم على درجة عالية من الحصانة نتيجة المصدات المالية القوية، معدلات عالية لكل من كفاية رأس المال والرفع المالي والسيولة وجودة الأصول.

كان اتحاد مصارف الكويت قال في وقت سابق اليوم إن البنوك المحلية تتمتع بالقوة المالية لامتصاص الصدمات الناشئة عن وباء فيروس كورونا.