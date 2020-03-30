كورونا.. تأثيرات سلبية وإيجابية على المدفوعات الرقمية

أكد محمد عكاشة عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في مصر، أن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تركت آثاراً سلبية وأخرى إيجابية على قطاع المدفوعات الرقمية.

وأشار عكاشة في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر عمل شركة "فوري" بمواعيد حظر التجول، ومنها أن المحلات التي تملكها تغلق بمواعيد مبكرة، كما أن الكثير من الموظفين والمتعاملين يعملون من المنزل وهذا كله يؤثر على شكل الإنتاجية.

وشرح أن الشركة تعمل على تفعيل خدمات صرف إلكترونية وتغطية جهات عدة، موجودة في السوق في ضوء أن البنوك بدأت تغلق بوقت مبكر، وبدأت تطبق حدوداً عليا على سحب النقد "الكاش".

ووصف قرار مصر بوضع حدود للسحب النقدي والإيداع بأنه قرار إيجابي بوجه عام، لكن توقيته جاء مفاجئاً للسوق، بجانب الانخفاض النسبي لعدد نقاط البيع التي تتعامل بها شركة فوري، والتي تشكل تحديات، في حين أن زيادة الطلب على العمليات الرقمية تشكل جانبا إيجابيا على مستوى الأعمال.