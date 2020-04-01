أبوظبي التجاري يستعين بـ "لازارد" لاسترداد مليار دولار من "NMC"

استعان بنك أبوظبي التجاري بشركة لازارد العالمية، بهدف تقديم الاستشارات المتعلقة بالتمويلات المقدمة لشركتي إن إم سي هيلث للخدمات الطبية، وفينابلر المدرجتين في بورصة لندن، في ظل تصاعد المشاكل المالية بهما.

وستقوم شركة لازارد بمساعدة بنك أبوظبي التجاري على استرداد بعض الأموال، التي قدمها لشركة تشغيل المستشفيات المتعثرة إن إم سي وشركة الخدمات المالية، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر.

ومن المعروف أن بنك أبوظبي من أكبر المقرضين لشركة إن إم سي، وتقدر قيمة تلك القروض بمليار دولار، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة اليوم الأربعاء. كما أن البنك أيضا أقرض شركة المدفوعات المالية فينابلر، المرتبطة بشركة إن إم سي عبر مؤسسها.

ووفقا لأسوأ السيناريوهات التي توقعها أحد محللي سيتي جروب، فإن المشاكل المرتبطة بشركة إن إم سي، من الممكن أن تمحو 80% من أرباح بنك أبوظبي التجاري المقدرة لعام 2020.

وزادت ديون شركة إن إم سي بثلاثة أمثال في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بعد أن كشفت الشركة عن قروض لم يفصح عنها لمجلس الإدارة.

ومن المقرضين أيضا لشركة الخدمات الطبية، كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان، وستاندرد تشارترد. وبعض من تلك البنوك تجري مشاورات حالياً لاسترداد بعض الأموال من إن إم سي.