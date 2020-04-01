أكبر 5 مصارف بريطانية تمتنع عن توزيع أرباح بـ2020

تراجعت أسهم " HSBC "، في تداولات هونغ كونغ بعد الإعلان عن إلغاء توزيعات الأرباح، والتحذير من أن الإيرادات ستتأثر من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى الخسائر من القروض.

كذلك تراجعت أسهم بنك Standard Chartered، بعد أن أعلن هو الآخر أنه سيلغي توزيعات الأرباح التي لم تدفع بعد عن عام 2019.

كما سيلغي توزيعات 2020 وعمليات إعادة شراء الأسهم، لينضم بذلك إلى Royal Bank of Scotland و Barclays و Lloyds.

وقد جاءت هذه الخطوات بناء على إلحاح المنظمين البريطانيين.

في هذا السياق، حذرت مجموعة Citigroup من أن تدخل المنظمين يهدد بمزيد من الأداء الضعيف للبنوك البريطانية بالمقارنة مع شركات التأمين المحلية والبنوك العالمية.

هذا وكان من المفترض أن تقوم أكبر 5 مصارف في بريطاينا بدفع توزيعات بـ7.5 مليار جنيه إسترليني خلال الشهرين المقبلين.