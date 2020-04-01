بنك الاستثمار يقلص خسائره إلى 580 مليون درهم في 2019

قلّص بنك الاستثمار خسائره إلى 579.36 مليون درهم في عام 2019، مقابل 1.472 مليار درهم في 2018.

ونجح البنك في تسجيل تحسن ملحوظ في إجمالي حقوق الملكية بعد ضخ حكومة الشارقة 1.12 مليار درهم مقابل حصة أغلبية بنسبة 50.07%.

وأضاف البنك، في تقرير مجلس الإدارة، أن حقوق الملكية وصلت إلى 1.29 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 12.3%.

ونجح البنك كذلك في تحسين مستويات السيولة خلال العام الماضي رغم تحديات السوق، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى 15.5% مقارنة مع 14.8%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 83.9%.

وأوضح البنك أن الدعم الثابت من جانب الحكومة سيسهم في عودة الثقة بالبنك وإمكاناته، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2% العام الماضي بزيادة 2% عن الربع السابق ما يمثل دليلًا على تحس ثقة العملاء.