"سيتي غروب" تمنح مكافأة ألف دولار لهذه الفئة

تعتزم "سيتي غروب" منح مكافأة خاصة بقيمة 1000 دولار للموظفين في هونغ كونغ أصحاب الدخل السنوي البالغ نحو 60 ألف دولار أو أقل لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات المالية وسط جائحة فيروس كورونا.

وسيستلم الموظفون هذه المكافأة مطلع شهر أبريل الحالي.

وسيقوم البنك أيضا بتمديد الموعد النهائي لاستخدام أيام الإجازة المرحلة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأعلنت بنوك أخرى بينها "كابيتال ون فاينانشال كوب" و"جي بي مورغان شايس" عن خطط مماثلة للموظفين ذوي الأجور المتدنية وأولئك الذين لا يزالون مطالبين بالحضور إلى المكتب مع انتشار جائحة كورونا.