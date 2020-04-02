عبد الحميد سعيد محافظا جديدا لـ"المركزي الإماراتي"

قرر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعيين عبد الحميد سعيد محافظاً جديداً للبنك المركزي، حسبما ذكره مكتب الاتصال الحكومي في تدوينة على تويتر.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يصدر مرسوما اتحادياً لسنة 2020 بتعيين معالي عبدالحميد سعيد، محافظًا لمصرف #الإمارات العربية المتحدة المركزي#حكومة_الإمارات #uaegov pic.twitter.com/A0q4scoC9j — UAEGov (@uaegov) April 2, 2020

ويحل سعيد بهذا القرار محل مبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المؤسسة منذ 2014.



وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطا وثيقا بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نظرا للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية الدرهم بالدولار.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قد أكدت في الأيام الماضية، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ كُلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي أطلقها "مصرف الإمارات المركزي"، لدعم بنوك الإمارات في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ستجلب 4 فوائد رئيسية للبنوك الإماراتية.

وكان رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال، في تغريدة له على تويتر، :"كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي وهذا وقت التوحد لمواجهته".

وتابع: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".