"المركزي الكويتي" يرفع الحد الأقصى المتاح للتمويل بما في ذلك العقاري

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين" في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان صحافي، إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5% وتخفيض متطلبات معايير السيولة، فيما قرر بنك الكويت المركزي اليوم رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل بما في ذلك التمويل العقاري.

كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100% بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار، بحسب البيان.