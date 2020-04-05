الإمارات: التحويلات المالية عبر شركات الصرافة لم تتأثر بكورونا

قال مسؤولان في شركتي صرافة إن حركة التحويلات المالية لم تتأثر بفيروس "كورونا"، لكن حركة بيع العملات وشرائها شهدت تراجعاً حاداً نتيجة توقف السفر ورحلات السياحة والطيران.

وأشارا إلى أن حركة التحويلات كانت طبيعية، خلال الأسبوع الماضي، لتزامنها مع نهاية شهر مارس وتحويل رواتب الموظفين، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن الأسبوع الماضي شهد نمواً لافتاً في حركة التحويلات المالية، وقابل ذلك تراجع في حركة شراء العملات الأجنبية وبيعها بنسبة تصل إلى 50%، بدعم من إجراءات منع السفر، وتراجع النشاط السياحي، وإغلاق مطارات العالم وتوقف رحلات الطيران.

وأضاف أن "حركة التحويلات المالية لم تتأثر بتداعيات (كوفيد-19)، إذ إن الأسبوع الماضي تزامن مع نهاية شهر مارس وتحويل رواتب الموظفين، وبالتالي احتياجهم إلى تحويل الأموال لذويهم خارج الدولة".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«الفردان للصرافة»، أسامة آل رحمة، إن تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، فضلاً عن تراجع شراء العملات الأجنبية، يربكان سوق الصرافة، إذ تشهد تعاملات شركات الصرافة في الدولة، اضطراباً بسبب التأثير المباشر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حركة المتعاملين، وعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها، خصوصاً الطلب على خدمات الصرافة التي تأثرت سلباً بسبب إغلاق المراكز التجارية والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي الوباء.