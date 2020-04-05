دبي الإسلامي: 541 مليون دولار حجم الانكشاف على "إن إم سي"

قال بنك دبي الإسلامي، اليوم الأحد، إن انكشافه على إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة يبلغ بنحو 425 مليون دولار حتى نهاية 31 مارس 2020.

وأضاف أن قيمة انكشاف نور بنك التابع له تصل إلى 116 مليون دولار وذلك قبل عملية الاستحواذ على البنك، ليصل بذلك حجم انكشاف بنك دبي الإسلامي على شركة الرعاية الصحية نحو 541 مليون دولار.

وأوضح أن هذه التسهيلات منحت للشركات العاملة في للمجموعة وبناء على التدفقات النقدية التشغيلية في دولة الإمارات بالكامل ولا يوجد انكشاف على فينابلر.

وذكر البنك في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه يجري حالياً مناقشات مع المجموعة ومستشاريها للتحقق من الوضع المالي للمجموعة وتحديد التدابير المحتملة لمعالجة حوكمة المجموعة والقضايا المالية، مشيراً إلى أن المناقشات في مراحلها الأولية.