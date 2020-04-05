لبنان.. نظام يومي لتحديد سعر صرف الليرة

أعلنت جمعية مصارف لبنان، بحسب وكالة "رويترز" أن المصارف اللبنانية التجارية، ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول.

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وأطلق مصرف لبنان المركزي، وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال تعميم سابق منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة.

الليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1507.5 مقابل الدولار الأميركي منذ 22 عاما، لكن جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين أثناء الأزمة.

وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50% مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.

وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند ألفي ليرة للدولار.