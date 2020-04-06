إس أند بي: أغلب البنوك الخليجية ستحقق أرباحا في 2020

قالت وكالة ستاندرد أند بورز، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن تحقق أغلب البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية أرباحا خلال العام الجاري، على الرغم من جائحة كورونا الذي تزامن معها هبوط أسعار النفط.

وقال التقرير، الذي اطلعت العربية.نت عليه، إن أرباح البنوك ستتأثر سلباً من الأوضاع الحالية، لكن أغلب البنوك ستحقق أرباحا.

وأضافت أن معدل التمويل سيكون محدودا، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع، مقابل التوسع في منح تمويلات جديدة في ظل الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أن النمو في الودائع كان قويا في عام 2019، ولكنها ترى أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة، والتي تمثل نحو 10 إلى 35% من إجمالي الودائع في البنوك الخليجية، وهو ما قد يضطر تلك الشركات إلى سحب جزء من الودائع لتوفير احتياجاتها. أما النوع الثاني من المخاطر، فيتعلق بتأثير فيروس كورونا على حجم العمالة في البلاد، وسحبهم للودائع من البنوك، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيظهر بعد السيطرة على الوباء.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة أن البنوك الخليجية تتمتع بمؤشرات سيولة عالية.