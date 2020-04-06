تضاعف أرباح "الأهلي المصري" لـ 20.2 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، ارتفاع أرباحه بنسبة 100% خلال آخر 9 أشهر من العام المالي الحالي والمنتهية في مارس الماضي.

وقال رئيس البنك، هشام عكاشة، إن نتائج أعمال البنك أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 20.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 10.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 100%.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع إجمالي المركز المالي ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بنحو 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.

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وتعكس تلك المؤشرات نتائج متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نحو 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 545 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي محفظة تمويل المشروعات الكبرى بنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 414 مليار جنيه في يونيو الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 14.5%، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بقيمة 195 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن قيمة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت نحو 65 مليار جنيه مقارنة بنحو 57 مليار جنيه في يونيو الماضي، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل.

وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية، فقد بلغ إجمالي المحفظة نحو 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 73.2 مليار جنيه في يونيو 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 34.4%.

وبالنسبة لودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31%، بعدما بلغ إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.196 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.

وحققت أرصدة شهادات البنك نحو 923 مليار جنيه في مارس 2020، كما بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15% ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.