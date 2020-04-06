بنوك لبنان: سعر الصرف 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة

قال مصدر بالبنك المركزي اللبناني، اليوم الاثنين، إن بنوك لبنان ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة.

وكان محافظ البنك المركزي، قد قال يوم الجمعة إن لبنان مازال يطبق سعر صرف رسميا يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية.

موضوع يهمك أعلنت جمعية مصارف لبنان، بحسب وكالة "رويترز" أن المصارف اللبنانية التجارية، ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف... لبنان.. نظام يومي لتحديد سعر صرف الليرة بنوك وتمويل

لكن التعميم الصادر يوم الجمعة يقول إنه يمكن السحب من الودائع البالغة 3 آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة 5 ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وقال مصدر مصرفي رفيع إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، في وقت سابق، أن المصارف اللبنانية التجارية، ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول.

وأطلق مصرف لبنان المركزي، وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال تعميم سابق منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة.