بلومبرغ: حكومة دبي تدرس إصدار أول سندات يوروبوند منذ 2016

تناقش حكومة دبي خيارات تمويل مختلفة مع البنوك، لدعم مواردها المالية وسط تفاقم تداعيات فيروس كورونا، المستجد بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وقد تشمل الخيارات إصدار أول سندات "يورو بوند" منذ عام 2016 بالإضافة إلى قروض، لكن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وتوقع زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، أن تكون الصكوك هي الخيار الأنسب في الأسواق في الوقت الحالي، نظرا لتنوع الجهات المقبلة عليها، في حين تظل خيارات السندات محدودة في الإقبال من البنوك.

وأشار عواد في مقابلة مع "العربية" إلى عودة النشاط القوي لأسواق السندات، مع تسجيل إصدارات السندات في أميركا أكبر أسبوع من الطلب في تاريخ الأسواق المالية، متوقعاً أن يظل سعر النفط منخفضاً في العامين المقبلين مع اقتصاد ضعيف وطلب قليل على الخام.

من جانبها، تتفاوض شركة طيران الإمارات مع البنوك المحلية والدولية بشأن قروض بمليارات الدولارات، بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ - بالإضافة إلى المساعدات الحكومية التي تلقتها الشهر الماضي.

وقد ارتفع العائد على سندات دبي بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في عام 2043 بنقطة أساس واحدة إلى 5.87% أمس، ليواصل الصعود منذ أوائل مارس بنحو 170 نقطة أساس.

ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز، فقدت سندات دبي التقليدية بالدولار 20% من قيمتها خلال الشهر الماضي، مقارنة بالمتوسط ​​في الأسواق الناشئة البالغ 14%. فيما تراجعت صكوك دبي بنسبة 4.5%.