رويترز: قطر تصدر سندات بـ 10 مليارات دولار

أظهرت وثيقة أن قطر بصدد جمع 10 مليارات دولار من خلال عملية إصدار سندات على ثلاث شرائح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية إن قطر أطلقت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل ثلاثين عاما بقيمة خمسة مليارات دولار عند 4.4%.

وقال مصدران اليوم إن قطر تلقت إجمالي طلبات بأكثر من 41 مليار دولار للإصدار، وإنها قلصت السعر الاسترشادي للسندات بواقع 35 نقطة أساس لكل شريحة.

وتغلق العملية في وقت لاحق اليوم.