"أبوظبي التجاري" ينجز مهام الاندماج في وقت قياسي

أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن إتمام كافة نواحي عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال قبل موعدها المحدد، لتنتهي بذلك عملية الاندماج المعقدة بين البنوك الثلاثة، والتي نشأ عنها مجموعة مصرفية أكثر قوة ومرونة.

وبدأت عملية الاندماج والتكامل فور إتمام عملية الاندماج القانوني في شهر مايو 2019، واستمرّت 11 شهراً فقط - أي ما يعادل أقل من نصف الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقاً، وهو ما يُعزى إلى التخطيط الدقيق والاختبارات المكثفة وإطار الحوكمة الذي انتهجه البنك خلال مراحل العملية. وبذلك، نجح بنك أبوظبي التجاري في تخطّي معايير الأداء لأبرز عمليات الاندماج بين المؤسسات المصرفية على المستوى الإقليمي والعالمي، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وشملت مراحل عملية الاندماج والتكامل كافة الإجراءات المتعلّقة بمواءمة السياسات، وتوحيد أعمال الخزينة، وتفعيل هيكل تنظيمي ونموذج تشغيلي جديدين، والتي تم إنجازها في غضون أسابيع من إتمام الاندماج القانوني. كما تضمنّت الأعمال المتعلّقة بإضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كافة منصّات الخدمات المصرفية التابعة للمجموعة، والتي استمرّت خمسة أشهر فقط ليصبح بإمكان عملاء البنك الوصول إلى شبكة فروع تضمّ 72 فرعاً وأكثر من 450 جهاز صرّاف آلياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

كما أطلق مصرف الهلال خلال الفترة نفسها، استراتيجيته الجديدة التي تركّز على توفير الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد عبر المنصات الرقمية. وجاء ذلك بعد نقل محفظة الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنجاح إلى بنك أبوظبي التجاري خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2019.

وتمّ إنجاز المرحلة الأخيرة من عملية الاندماج والتكامل بتاريخ 2 أبريل 2020، حيث تم توحيد الأنظمة المصرفية ونقل كافة حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني (سابقاً) إلى المنصّات المصرفية التابعة لبنك أبوظبي التجاري في غضون 38 ساعة، مع الحفاظ على أقل فترة توقف ممكنة في الأنظمة والقنوات المصرفية.

وقد نجح البنك في تحقيق ذلك وسط التحديات التي فرضتها تداعيات انتشار كوفيد-19، آخذين بعين الاعتبار أن 90% من فريق العمل المكلّف بإنجاز عملية التكامل تمكنوا من تنفيذ المهمة عن بُعد، امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن إتمام عملية اندماج وتكامل ثلاثة بنوك في مؤسسة مصرفية موحدة خلال 11 شهراً هو إنجاز استثنائي بكافة المقاييس، ويعكس الطموح الكبير الذي مثّله هذا الاندماج لمواصلة التطور وتقديم خدمة متميّزة للعملاء مع ضمان تحقيق قيمة نوعية للمساهمين. وقد ارتكزنا على هذه الأهداف تحديداً عند وضع خططنا لعملية التكامل. إننا فخورون بمدى مساهمة الثقافة المؤسسية والقيم الراسخة التي ننتهجها في إنجاز هذه العملية بكفاءة تامة، دون التأثير على التجربة المصرفية للعملاء.

وأضاف: لقد حرصنا على تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة خلال كافة مراحل الاندماج، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كفاءة أعمالنا والزمن القياسي الذي أنجزنا خلاله عملية التكامل، وبالتالي مكّننا من تحقيق وفورات أكبر سيكون لها أثر إيجابي مستدام على أدائنا المالي. وخلال الربع الأخير من عام 2019، رفع البنك قيمة الوفورات المستهدفة بنسبة 37% لتصل إلى 840 مليون درهم، ونجح بالفعل في تحقيق 350 مليون درهم منها خلال عام 2019.

من جهة أخرى حاز بنك أبوظبي التجاري المرتبة الأولى كأسرع معدل نمو لعلامة تجارية في دولة الإمارات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وذلك بحسب تقرير أصدرته مؤسسة "براند فايننس" مؤخراً.