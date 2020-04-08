كيف تتأثر أرباح البنوك بالانكشافات على "إن إم سي"؟

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة "إن القطاع البنكي أمام تحديات كبيرة منها ضغوط القطاع العقاري، وفيروس كورونا ومؤخراً الانكشاف على إن إم سي. مكافحة الفيروس وضعت أعباء على البنوك بشكل رئيسي من تأخير قروض وتأخير دفعات وتخفيض سعر الفائدة ومن ثم نوعية الموجودات. أما من ناحية الأصول الإماراتية الرئيسة فلا توجد مخاوف عليها لأن أكبر بنك منكشف هو أبوظبي التجاري بمليار دولار وهي 1% من أصول البنك ولكن من ناحية الأرباح هذا أمر آخر.

"البنوك الخليجية ستعاني عام 2020 و2021 في قدرتها على تحقيق نسبة أرباح مماثلة لما كان عام 2019 وسيكون هناك تأثير على التوزيعات النقدية لهذه المؤسسات خلال السنتين القادمتين لأنها ستكون منشغلة بإعادة بناء موجوداتها وهو ما سيضع متطلبات أخرى عليها تفرض عليها عدم التوزيع بنفس المستوى ولكن هذه الأمور سيتم بحثها بعدما نعيد الاقتصاد إلى دورته الطبيعية وتشغيله بشكل طبيعي ومن ثم نستطيع تقييم الضرر بشكل أكبر على هذه البنوك. أي عملية انكشافات كبيرة لأي من البنوك في المنطقة في الوضع الحالي هي عبئ إضافي على البنوك وإن كانت الحكومات تستطيع أن تدعم البنوك لو احتاجت لذلك".

وأضاف "انتشار عملية القروض في قضية شركة "إن إم سي" بحدود 6 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار للبنوك الإماراتية بالإضافة للسندات التي أصدرتها الشركة، أي 2,9 مليار دولار خارج دولة الإمارات، يعطي تصورا شاملا أن المشكلة ليست فقط في إدارة المخاطر لدى البنوك وإنما هي جزء من المشكلة لأننا أمام عملية تزوير بالأرقام. وستكشف التحقيقات محاولات جادة من الشركاء الرئيسيين بالشركة في عملية أخذ القروض وعملية تمويه هذه المبالغ".

وتابع "قرار أبوظبي التجاري في تعيين حارس قضائي أمر ضروري لعدم معرفتنا تفاصيل عن صرف هذه المبالغ هل صرفت على مبان للمستشفيات؟ أما لو أخذت لأمور شخصية خارج عمل المستشفيات، في هذه الحالة تعد قضية جنائية ويجب محاسبة الجميع عليها".

وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن عن انكشافه على شركة nmc للرعاية الصحية الإماراتية بقيمة 91.3 مليون دولار.

وهذا هو البنك الكويتي الثاني الذي يعلن انكشافه على nmc، بعد إعلان بنك وربة أمس انكشافه بمبلغ 67 مليون دولار.

كما أعلنت مجموعة gfh أن المصرف الخليجي التجاري، التابع لها بنسبة 55%، لديه انكشاف على nmc بـ 32.7 مليون دولار.

وتقدّم "أبوظبي التجاري" بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا لتعيين حارس قضائي على شركة "NMC "، فيما دعت الشركة المقرضين إلى تأجيل المطالبة وتفعيل خطة للتعافي.

من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لـ NMC "فيصل بلهول" الذي تسلم منصبه منذ أقل من أسبوعين، المقرضين بتأجيل المطالبة بمستحقاتهم، لمنح فريق الإدارة الجديد فترة كافية لإعداد خطة التعافي وتنفيذها.

وأضاف "بلهول" إن تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية سواء للشركة أو للدائنين، مؤكداً على الالتزام بالشفافية والعدالة في سداد المقرضين واسترداد الأموال المستخدمة لأغراض لا تخص الشركة، وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً.

وقام مجلس الإدارة بتعيين PWC مستشاراً لشؤون السيولة والعمليات التشغيلية، وبنك Moelis & co مستشارا ماليا مستقلا لتحديد مقدار ديون المجموعة وإعادة هيكلتها.