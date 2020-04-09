البنوك السعودية: لا يوجد لدينا أي انكشاف على nmc

أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية أنه لا يوجد أي انكشاف أو علاقة أو أي تسهيلات مالية لأي من البنوك السعودية مع شركة nmc للرعاية الصحية الإمارتية.

ويأتي ذلك، بعد أن نشرت معلومات أخيراً تشير إلى أن شركة nmc الإماراتية المدرجة في بورصة لندن تعاني من أزمة مالية، وتراكم ديون وشبهات مالية، وفقاً لما نقلته "الاقتصادية".

وتشير التقديرات إلى أن ديون شركة nmc بلغت 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن.

وكان فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لـ nmc، قد أوضح عقب تعيينه أن الشركة تواصل العمل عن كثب مع البنوك الدائنة بهدف التوصل إلى حلول واقعية خلال فترات زمنية قصيرة.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل مع الجهات المعنية لملاحقة المخطئين من مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف إعادة جميع الأموال المختلسة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة.

ولفت رئيس nmc الجديد إلى أن ما وصلت إليه الشركة حاليا يعود إلى أخطاء إدارية وممارسات غير مقبولة تسببت في تدهور الأوضاع المالية للشركة، مؤكداً على أن دخوله إلى مجلس الإدارة الجديد جاء بدافع وطني لإنقاذ الشركة من وضعها الراهن.

وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة nmc للرعاية الصحية".

وكان قد أعلن بنك الكويت الوطني عن انكشافه على شركة nmc للرعاية الصحية الإمارتية بقيمة 91.3 مليون دولار وهو البنك الكويتي الثاني الذي أعلن انكشافه بعد بنك وربة بمبلغ 67 مليون دولار على نفس الشركة.

كما أعلنت مجموعة gfh أن المصرف الخليجي التجاري التابع لها بنسبة 55% لديه انكشاف على شركة nmc بمبلغ 32.7 مليون دولار .

ويبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة إن إم سي الصحية وشركتيها الشقيقتين "فينابلر" و"الإمارات للصرافة"، نحو 2.47 مليار دولار تشكّل نحو 37% من إجمالي قروض المجموعة البالغة 6.6 مليار دولار.