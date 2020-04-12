بعد الدعوى القضائية..تسوية بين بنك "ميد" اللبناني وIMMS

أعلنت شركة IMMS لتجارة النفط، وبنك البحر المتوسط اللبناني "بنك ميد" عن توصلهما إلى تسوية مقبولة للطرفين.

ويأتي القرار بعد فترة من الخلافات والمفاوضات الجارية بين الطرفين، لتعلن الشركة اليوم عن الانتهاء من الأمر بشكل رسمي بما يرضي الطرفين.

وقال Murtaza Lakhani مؤسس IMMS، : "نحن سعداء للتوصل إلى حل حيث يمكن للطرفين المضي قدما وديا، لا سيما في ظل المناخ الحالي".

ولم تكشف تفاصيل التسوية.

موضوع يهمك اعتبر المستشار القانوني لبنك البحر المتوسط، كارلوس أبو جودة، في مقابلة مع "العربية"، أن الدعوى المقامة من قبل شركة... كيف رد "بنك ميد" اللبناني للعربية على الدعوى القضائية ضده؟ بنوك وتمويل

وبالعودة إلى تفاصيل الخلاف، كانت قد أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها "رويترز" أن شركة IMMS Limited لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني (Bank MED) في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها. وهو ما نفته إدارة المصرف.

وفي التفاصيل أعلنت شركة IMMS Limited، في دعواها أنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019.

ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة، "نظراً للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع بالشركة لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، حسب الوثيقة التي نقلتها "رويترز".

من جهتها أعربت إدارة BankMed آنذاك عن ،"رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الإعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً إلى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن".