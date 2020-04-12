بنوك إماراتية ترفض تأجيل قروض لأفراد

قال إماراتيون إن بنوكهم رفضت طلبات تقدموا بها لتأجيل أقساطهم الشهرية المستحقة عن شهر أبريل الجاري، بحجة عدم انطباق مبادرة المصرف المركزي عليهم، إضافة إلى أن فترة السداد تزيد على أربع سنوات، مؤكدين حاجتهم الشديدة إلى التأجيل قبل دخول شهر رمضان المبارك، لاسيما في ظل ظروف السوق الحالية.

وأكدوا أنهم تأثروا بسبب فيروس «كورونا» بشكل غير مباشر، لذا ليس بوسعهم إحضار ما يثبت تضرّرهم للبنوك حتى تراعي ظروفهم.

وشدّدوا على أن البنوك لا تسمح لهم بأي تأجيل للأقساط منذ أكثر من عامين، خصوصاً القروض العقارية التي أخذوها لبناء مساكن لهم، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن المصرف يؤجل أقساط القروض للمتضرّرين بسبب ظروف الوضع الحالي، نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، بمعنى أن مَن تعرّض لترك عمله، أو خفض راتبه، أو ما شابه، فالمصرف يؤجل بين ثلاثة وستة أشهر، حسب طبيعة الحالة.

وأضاف المصرف: "أما بالنسبة للتأجيلات العادية التي نقوم بها كل عام، قبل دخول شهر رمضان، الذي يصادف أبريل الجاري، فنظراً إلى الظروف الحالية، تطبق فيها الشروط والأحكام، وتُمنح للعملاء، بشرط ألا يتخطى تمويلهم أربع سنوات، وذلك لعدم زيادة مدة القرض ووضع مزيد من الضغوط على العميل"، مؤكداً أن تأجيل كل عام قبل قدوم رمضان لا يشمل القروض طويلة الأجل، سواء العقارية أو الشخصية.