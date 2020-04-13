الغرير: نتعامل باحترافية مع قروض "إن إم سي"

شدد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على أن البنوك الإماراتية تعاملت مع شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية المتعثرة باحترافية، مشيراً إلى أن إدارات المخاطر بالبنوك عملت على التأكد من الجدارة الائتمانية للشركة الطبية.

وقال الغرير إن الشركة مدرجة في سوق لندن المالية، وهي تصنف ضمن أفضل 100 شركة، والميزانيات والبيانات المالية تخرج وتدقق من شركات تدقيق خارجية، وإنها تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل الإمارات وخارجها، مضيفاً أن ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات المختصة داخل البلاد وخارجها التحقيق فيها، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

ولفت رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أنه يتم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية أو القيام بأي أمور غير قانونية.

وكانت شركة تشغيل المستشفيات في الإمارات التي تمر بمتاعب "إن إم سي هيلث" قالت في 24 مارس الماضي، إن ديونها المتراكمة تبلغ 6.6 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة.