بنوك الأردن تخفض سعر الفائدة 1.5% لتحفيز الاقتصاد

قررت البنوك التجارية في الأردن، اليوم، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتباراً من نهاية أبريل نيسان، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس آذار إلى 2.50% من 3.50%.



وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

وكان مسؤول أردني، قد أعلن أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات الجمعة ولأول مرة منذ أسابيع.

يشار إلى أن السلطات الأردنية طلبت من مواطنيها البقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء كورونا.

وأوضحت أنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة السادسة مساء.

"عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً"

إلى ذلك قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في كلمة متلفزة وجهها للشعب الأردني مساء الجمعة: "قريباً، ستقام الصلوات في المساجد والكنائس وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم"، مؤكداً: "قريباً، كل هذا سيتحقق".