البنك الدولي.. استعداد لتعليق مدفوعات ديون الدول الأكثر فقرا

قال مسؤول في البنك الدولي إن البنك يرى استعداداً ضخماً من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا، بهدف تمكينها التركيز على محاربة فيروس كورونا.

وقال المدير العام للبنك الدولي Axel van Trotsenburg، إن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

وأضاف أن البنك الدولي وافق على 2.1 مليار دولار في مساعدات طارئة مرتبطة بالجائحة إلى 30 دولة ويتوقع إتمام العمل مع 40 دولة أخرى هذا الشهر.

بدوره، أعلن صندوق النقد الدولي أنه قدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضوا بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.