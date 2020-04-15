الصين تخفض الفائدة على الإقراض متوسط الأجل 0.2%

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض متوسط الأجل بمقدار 20 نقطة أساس، وهو ما يمهد الطريق لخفض مماثل في سعر الإقراض الأساسي في العشرين من الشهر الجاري.

وطبقت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي والتخفيف الضريبي إلى جانب خفض معدلات الإقراض ومتطلبات الاحتياطيات الإلزامية، بهدف تحفيز الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى تسجيل الاقتصاد الصيني انكماشا بستة ونصف في المئة في الربع الأول من هذا العام بسبب تداعيات كورونا وهو أول انكماش فصلي مسجل منذ 1992 عندما بدأت هذه البيانات تصدر.