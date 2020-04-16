أرباح مورجان ستانلي تنخفض 32% مع تضرر نشاط الثروات

تراجعت أرباح مورجان ستانلي بنسبة 32% مع تضرر أنشطة البنك الخاصة بتقديم الاستشارات وإدارة الثروات من التراجع الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، وفقاً ما أعلنه البنك اليوم الخميس.

وقال البنك إن الأرباح العائدة للمساهمين العاديين تراجعت إلى 1.59 مليار دولار، أو 1.01 دولار للسهم، في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار، من 2.34 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، في نفس الفترة العام الماضي، وهو ما يفوق مستوى بعض التوقعات.

وكان محللون قد توقعوا ربحا قدره 1.14 دولار للسهم، وفقاً لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.