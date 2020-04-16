عمومية "بنك الجزيرة" تقر توزيع أرباح نصفية بـ246 مليون ريال

وافق مساهمو بنك الجزيرة في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بإجمالي قدره 246 مليون ريال بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.3 ريال للسهم الواحد بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من 5 مايو 2020.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين المستحقين بما مقداره 246 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2019، اعتباراً من تاريخ 26 أغسطس 2019، بواقع 0.3 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2019 نحو 492 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.