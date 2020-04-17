المركزي الإماراتي يطلب من البنوك حماية الموظفين

طلب المصرف المركزي الإماراتي من كل البنوك المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، وعدم إنهاء خدماتهم أو خفض رواتبهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحسب تعميم صادر، اليوم الجمعة، من "المركزي"، وموقّع من نائب المحافظ، سيف الشامسي.

وقال البنك المركزي في تعميمه رقم (1931/ 2020)، إنه نظراً إلى الظروف المرتبطة بتداعيات انتشار "كوفيد-19"، قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي، تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020، بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم، نتيجة للظروف الحرجة المذكورة.