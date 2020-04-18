أرباح "الأهلي المصري" تتضاعف لـ 20.2 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق صافي أرباح بلغت بعد خصم قيمة الضرائب نحو 20.2 مليار جنيه، وذلك بنهاية العام المالي 2018 / 2019 المنتهي في يونيو الماضي، محققاً زيادة نسبتها 100% مقابل الأرباح المحققة عن العام المالي 2017/2018.

ولدى الإفصاح عن نتائج الأعمال، أعلن البنك موافقة الجمعية العامة على رفع رأس المال المرخص به إلى نحو 100 مليار جنيه، كما تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، كما أقرت الجمعية العامة للبنك توزيعات نقدية بقيمة نحو 1.5 مليار جنيه.

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وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع إجمالي المركز المالي ليصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه.

وحققت محفظة القروض بالبنك معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت 542 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بمعدل نمو بلغت نسبته 19%.

كما ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو بلغت نسبته 12%. وبلغ إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 58 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو بلغت نسبته 32%.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى نحو 73 مليار جنيه بمعدل نمو بلغت نسبته 62%، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو بلغت نسبته 15%.

واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي، بلغ عدد عملاء البنك نحو 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمعدل نمو بنسبة 13%، إضافة إلى قيام البنك بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي "الأهلي نت" والذي وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد، ونحو 13 ألفا للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الـ"فون كاش" نحو 1.6 مليون عميل.

وتدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف، فقد بلغ إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في هذا المجال نحو 6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019.